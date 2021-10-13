Надходження єдиного податку до місцевих бюджетів Львівщини зросли майже на 493 млн гривень Суспільство | 13-10-2021, 09:22 0 122







З початку року надходження єдиного податку до місцевих бюджетів від платників єдиного податку Львівщини – юридичних та фізичних осіб склали майже 2,3 млрд гривень, що складає майже 17 відс від усіх надходжень до місцевого бюджету (13,4 млрд гривень). Порівнюючи з січнем-вереснем 2020 року надходження зросли майже на 493 млн грн або на 27,8 відсотків.



У вересні 2021 року надходження єдиного податку склали 107,0 млн грн, що більше на 24,0 млн грн або на 28,9 відс проти вересня 2020 року. Про це повідомила заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Галина Романишин.



Інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці Головна/Бюджетні рахунки (https://www.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/).





