Чи можливо за підсумками 2020 року скористатися правом на податкову знижку за витратами, здійсненими на оплату послуг з лікування? Суспільство | 13-10-2021, 11:55 0 100



Відповідно до норм Податкового кодексу України податкова знижка для громадян, це документально підтверджена сума витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.



Нормами Податкового кодексу України встановлено, що п.п 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України, яким передбачено податкову знижку на оплату послуг з лікування, набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.



Станом на 1 січня 2021 року закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування чинності не набрав, тому податкова знижка за витратами, понесеними платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена сім'ї першого ступеня споріднення (п.п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України), за наслідками 2020 року платникам податку не надається.





