Майже 102 млн грн екологічного податку надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини Суспільство | 13-10-2021, 13:21 0 105









По екологічному податку за січень – вересень 2021 року надійшло до державного бюджету 59,5 млн грн, що складає 105 відс індикативу (56,2 млн гривень). Порівнюючи з січнем – вереснем 2020 року (37,3 млн грн) надходження збільшилися на 22,2 млн гривень.



До місцевих бюджетів з початку року надійшло 42,1 млн грн, що складає 95,6 відс індикативу (43,8 млн гривень), що на 7,8 млн грн більше ніж у минулому році (34,3 млн грн).





