“Останній шанс”: ВООЗ запускає нову групу з вивчення походження коронавірусу Суспільство | 14-10-2021, 08:51 0 125 Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про створення Науково-консультативної групи за походженням нових патогенів (SAGO), мета якої - визначити походження COVID-19 і краще підготуватися до спалахів інших смертельних патогенів.



Джерело: Reuters, BBC, NPR



Деталі: До групи увійшли 26 експертів. Зокрема, це Маріон Купманс, Теа Фішер, Хунг Нгуен і китайський експерт з ветеринарії Ян Юнгі, які брали участь в спільному розслідуванні в китайскому Ухані.



Команда розгляне, чи передався вірус з тварин до людей на ринках в Ухані або просочився в результаті нещасного випадку в лабораторії.



Крім коронавірусу, SAGO також вивчить походження інших патогенів високого ризику.



ВООЗ заявила, що сформована група може бути "нашим останнім шансом" визначити походження SARS-CoV-2.



Нагадаємо:



Пандемія COVID-19 вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.

14 січня команда експертів ВООЗ прибула до Китаю для дослідження походження пандемії. Місія не змогла достеменно визначити джерело коронавірусу. Однак, повідомлялося, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірна і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.

Згодом стало відомо, що влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.

У звіті про походження COVID-19, підготовленому лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

У липні ВООЗ запропонувала другий етап досліджень походження коронавірусу.