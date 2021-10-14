Окупанти поранили українського військового Суспільство | 14-10-2021, 09:13 0 200 13 жовтня окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню – внаслідок цього український військовослужбовець дістав поранення.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Як зазначається, воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.



Зокрема, поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, неподалік Попасної - з ручних протитанкових гранатометів.



В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



В напрямку Мар’їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Неподалік Причепилівки найманці стріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.



Біля Водяного на Приазов’ї ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї.



В бік Новотошківського російсько-окупаційні війська двічі стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.