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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ТЮТЮНОВУ КОНТРАБАНДУ ТА ЗАТРИМАЛИ ПАЧКАРІВ ІЗ ГРОШИМА

Суспільство | 14-10-2021, 15:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ТЮТЮНОВУ КОНТРАБАНДУ ТА ЗАТРИМАЛИ ПАЧКАРІВ ІЗ ГРОШИМА


Трьох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-угорський кордон затримали учора ввечері військовослужбовці мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону на ділянці відділу прикордонної служби «Вилок». Затримані повідомили, що є громадянами України. Також правопорушники мали при собі ремені, за допомогою яких зазвичай переносять пакунки з тютюновими виробами, а у одного із правопорушників були при собі грошові кошти у розмірі 1120000 угорських форинтів (в еквіваленті 95 тисяч гривень) та 1300 гривень. Усіх трьох затриманих для з'ясування обставин правопорушення та складання адмінпротоколів, доставили до прикордонного підрозділу.

Ще одну спробу порушення держрубежу припинили військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Бодалово». Прикордонний наряд на відстані 100 метрів до кордону з Угорщиною зупинив пачкарів, які несли 5 тисяч пачок безакцизних сигарет. Зрозумівши, що їх викрито, зловмисники просто викинули пакунки з контрафактним тютюном та вдалися до втечі. Про виявлення ознак злочину передбаченого ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» прикордонники направили повідомлення до ГУ Нацполіції у Закарпатській області.

Виявлені кошти та сигарети згодом передадуть митникам.
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