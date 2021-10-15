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На Золочівщині перепоховали тіла 16-ти воїнів УПА, знайдені цьогоріч на місці масового поховання жертв НКВС

Суспільство | 15-10-2021, 12:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    
15 жовтня у селі Соколівка Буської територіальної громади Золочівського району, перепоховали віднайдені останки 16-ти воїнів Української повстанської армії.
На Золочівщині перепоховали тіла 16-ти воїнів УПА, знайдені цьогоріч на місці масового поховання жертв НКВС

Братську могилу воїнів УПА, які стали жертвами радянського режиму, виявили фахівці комунального підприємства Львівської обласної ради "Меморіально-пошуковий центр "Доля". За інформацією дослідників центру «Доля», з місця масового поховання ексгумовано рештки 16 людських тіл, 15 з них чоловічої статі та 1 тіло жінки, усі загинули у молодому віці.

Фахівці припускають, що тіла загиблих воїнів УПА забрали з поля бою і хаотично скинули до ями. Причина їхньої смерті - вогнепальні рани, отримані в бою, а також численні травми від ударів.

«За результатами антропологічних досліджень можна зробити висновок, що удари завдавали у голову й обличчя тупим предметом або прикладом гвинтівки. Як правило, таким чином поводилися загони НКВС із затриманими або пораненими воїнами», - розповів керівник меморіально-пошукового центру «Доля», депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета.

Чин похорону відбувся у місцевому храмі. Мешканці громади, священники, представники місцевої, районної та обласної влади молитвою вшанували пам’ять загиблих та урочистою ходою пройшли до сільського кладовища, де відбулася церемонія перепоховання останків.

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак зауважила, що перепоховання і вшанування пам’яті борців за волю України символічно відбувається саме у дні відзначення 79-ї річниці створення Української повстанської армії.

«Сьогодні за велінням совісті та громадським обов’язком ми зібралися тут у селі Соколівка, щоб відновити справедливість і через кілька десятиліть таки схилити голови, віддати належну шану та за християнською традицією поховати борців за волю України. Адже через УПА пройшло понад сто тисяч осіб, а за підтримку повстанців каральними органами радянського союзу було репресовано понад півмільйона людей. Земля України встелена тілами героїв, які у здавалося б безнадійній ситуації до останнього подиху вірили та боролися за майбутню незалежність України», - наголосила Ірина Гримак.

Голова обласної ради подякувала пошуковцям центру «Доля» за небайдужість та відновлення історичної справедливості, а місцевій громаді за розуміння і ті почесті, з якими вшанували українських повстанців. «Маємо зробити усе від нас можливе, щоб жодному наступному поколінню українців більше не доводилося зі зброєю у руках боронити свою землю. Щоб вони вільно жили на своїй землі, - закликала Ірина Гримак. - Про це мріяли та за це боролися не одне покоління українців».
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