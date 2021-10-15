Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр за кошти обласного бюджету виростив 1 млн шт. сіянців Суспільство | 15-10-2021, 12:58 0 89



Обласна цільова програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки вже виконана на 100%. Про це поінформував начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, депутат обласної ради Анатолій Дейнека під час засідання постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації.



«Обсяг фінансування Програми розвитку лісового господарства у 2021 році – 2 млн грн. За ці кошти Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр виростив 1 млн шт. сіянців сосни, дуба, ялиці, бука та інших дерев із закритою кореневою системою.



Їх лісівники вже висаджують на лісокультурних ділянках Львівщини. Через деякий час ці сіянці стануть лісами», - розповів Анатолій Дейнека.



Метою Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства області, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій, охорону і захист лісів, їх раціональне використання та відтворення.



Нагадаємо, 16 вересня на Львівщині відкрили перший в Україні інноваційний лісорозсадницький комплекс.