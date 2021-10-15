   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 15/10/2021 За добу Covid-19 виявили у 320 львів’ян...>> На Закарпатті обрали запобіжний захід пакистанцю, підозрюваному в організації незаконного переміщення земляків через український кордон...>> Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр за кошти обласного бюджету виростив 1 млн шт. сіянців...>> За добу у Львові від коронавірусу вакцинували 737 осіб...>> На Золочівщині перепоховали тіла 16-ти воїнів УПА, знайдені цьогоріч на місці масового поховання жертв НКВС...>> Сідней скасує обов’язковий карантин для іноземних туристів...>> У США відкликають ковід-тести, які можуть дати хибний позитивний результат...>> Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...>> Зеленський запланував візит у Великобританію – посол...>> Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
В Норвегії лучник застрелив чотирьох людей...
14-10-2021, 01:28  >>> 
Побив та задушив власну матір – підозрюваного взяли під варту...
13-10-2021, 13:22  >>> 
У польському хостелі знайшли мертвою українку...
12-10-2021, 09:19  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У США відкликають ковід-тести, які можуть дати хибний позитивний результат...
15-10-2021, 12:43  >>> 
Майже 19 тисяч нових хворих: COVID дійшов до показників квітня...
14-10-2021, 09:18  >>> 
Пунктам екстреної медичної допомоги передали 10 «швидких» для гірських територій...
13-10-2021, 13:29  >>> 

Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр за кошти обласного бюджету виростив 1 млн шт. сіянців

Суспільство | 15-10-2021, 12:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    


Обласна цільова програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки вже виконана на 100%. Про це поінформував начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, депутат обласної ради Анатолій Дейнека під час засідання постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації.

«Обсяг фінансування Програми розвитку лісового господарства у 2021 році – 2 млн грн. За ці кошти Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр виростив 1 млн шт. сіянців сосни, дуба, ялиці, бука та інших дерев із закритою кореневою системою.

Їх лісівники вже висаджують на лісокультурних ділянках Львівщини. Через деякий час ці сіянці стануть лісами», - розповів Анатолій Дейнека.

Метою Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства області, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій, охорону і захист лісів, їх раціональне використання та відтворення.

Нагадаємо, 16 вересня на Львівщині відкрили перший в Україні інноваційний лісорозсадницький комплекс.
   Новини по темі: Суспільство
На Закарпатті обрали запобіжний захід пакистанцю, підозрюваному в організації незаконного переміщення земляків через український кордон...
15-10-2021, 14:14  >>> 
Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр за кошти обласного бюджету виростив 1 млн шт. сіянців...
15-10-2021, 12:58  >>> 
На Золочівщині перепоховали тіла 16-ти воїнів УПА, знайдені цьогоріч на місці масового поховання жертв НКВС...
15-10-2021, 12:50  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ТЮТЮНОВУ КОНТРАБАНДУ ТА ЗАТРИМАЛИ ПАЧКАРІВ ІЗ ГРОШИМА...
14-10-2021, 15:20  >>> 
Окупанти поранили українського військового...
14-10-2021, 09:13  >>> 
Україна — друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19...
14-10-2021, 09:00  >>> 
Facebook посилить захист журналістів — вважатиме їх “вимушеними” громадськими діячами...
14-10-2021, 08:57  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: аварія судна "Балта", COVID-обмеження...
14-10-2021, 09:15  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: угода про "відкрите небо", домашній арешт Медведчука...
13-10-2021, 09:30  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: клопотання про арешт Медведчука, карантин...
12-10-2021, 09:33  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський запланував візит у Великобританію – посол...
15-10-2021, 11:44  >>> 
Путін не виключив, що нобелівського лауреата Муратова можуть визнати “іноагентом”...
14-10-2021, 09:03  >>> 
У Чилі почали процедуру імпічменту президенту після публікації Pandora Papers...
14-10-2021, 08:55  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Blue Origin переносить суборбітальний політ через погодні умови...
11-10-2021, 08:39  >>> 
Маск переносить штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії в Техас...
08-10-2021, 08:49  >>> 
"Просто неправда": Цукерберг заперечив звинувачення, що Facebook ставить прибуток вище безпеки...
06-10-2021, 09:00  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На Закарпатті обрали запобіжний захід пакистанцю, підозрюваному в організації незаконного переміщення земляків через український кордон...
15-10-2021, 14:14  >>> 
Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр за кошти обласного бюджету виростив 1 млн шт. сіянців...
15-10-2021, 12:58  >>> 
На Золочівщині перепоховали тіла 16-ти воїнів УПА, знайдені цьогоріч на місці масового поховання жертв НКВС...
15-10-2021, 12:50  >>> 
   ВладаВлада
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
   КультураКультура
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 
Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі...
15-10-2021, 11:42  >>> 
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:53 За добу Covid-19 виявили у 320 львів’ян
14:14 На Закарпатті обрали запобіжний захід пакистанцю, підозрюваному в організації незаконного переміщення земляків через український кордон
12:58 Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр за кошти обласного бюджету виростив 1 млн шт. сіянців
12:54 За добу у Львові від коронавірусу вакцинували 737 осіб
12:50 На Золочівщині перепоховали тіла 16-ти воїнів УПА, знайдені цьогоріч на місці масового поховання жертв НКВС
12:46 Сідней скасує обов’язковий карантин для іноземних туристів
12:43 У США відкликають ковід-тести, які можуть дати хибний позитивний результат
11:48 Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ
11:44 Зеленський запланував візит у Великобританію – посол
11:42 Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования