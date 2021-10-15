На Закарпатті обрали запобіжний захід пакистанцю, підозрюваному в організації незаконного переміщення земляків через український кордон Суспільство | 15-10-2021, 14:14 0 115

На 60 діб під варту або 113 тисяч гривень грошової застави – такий запобіжний захід Берегівський районний суд обрав громадянину Пакистану.

Іноземця за кермом легковика днями затримали прикордонники неподалік від українсько-угорського кордону. В салоні його транспортного засобу знаходилося двоє земляків-нелегалів. Ще двоє пасажирів-пакистанців вийшли з автомобіля та прямували в напрямку держрубежу. Їх прикордонний наряд відділу «Косино» затримав через кілька хвилин.



За матеріалами оперативників Мукачівського прикордонного загону відносно перевізника було розпочате досудове розслідування. Іноземцю оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. За злочин, який інкримінують підозрюваному, частина 2 статті 332 Кримінального Кодексу України, передбачає позбавлення волі на строк до семи років.







Прес - служба Мукачівського прикордонного загону