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Місіонерська група підтвердила викрадення на Гаїті 16 американців та канадця
|Суспільство | 18-10-2021, 07:27
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|Служби християнської допомоги штату Огайо підтвердили, що група місіонерів була викрадена на Гаїті.
Джерело: Reuters з посиланням на Служби християнської допомоги штату Огайо
Деталі: Служби заявили, що у них немає інформації ні про те, хто стоїть за викраденням, ні про те, куди викрадачі відвезли групу. В заяві організації зазначається, що вони шукають "Божих вказівок для вирішення проблеми, і влада шукає способи допомогти".
Передісторія:
17 жовтня видання NYT повідомило, що банда в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, викрала до 17 християнських місіонерів із США та членів їхніх сімей, включаючи дітей.
Група була на Гаїті, щоб відвідати дитячий будинок.
Місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту.
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