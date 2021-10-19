Повінь в Індії забрала життя 20 людей Суспільство | 18-10-2021, 07:28 0 234 Понад 20 людей загинули в результаті повені в штаті Керала в Індії.



Джерело: BBC



Деталі: Зокрема, сім'я з шести осіб, в тому числі 75-річна бабуся і троє дітей, загинула через руйнування їхнього будинку в районі Коттаям. Тіла ще трьох дітей - 8, 7 і 4 років - також були знайдені похованими під завалами в районі Ідуккі, де тривали пошуки як мінімум п'яти інших зниклих безвісти.



Є побоювання, що число загиблих може зростати і надалі.



Зазначається, що дні проливних дощів викликали розлив річок і зсуви.



BBC пише, що нерідко сильні дощі викликають повені і зсуви в Кералі, де водно-болотні угіддя та озера, які колись служили природним захистом від повеней, зникли через урбанізацію і зростання будівництва. Оцінка, проведена федеральним урядом в 2018 році, засвідчила, що штат, через який протікають 44 річки, увійшов в десятку найбільш вразливих до повеней.



У 2018 році близько 400 осіб загинули, а ще більше мільйона осіб були евакуйовані в результаті повені в Кералі.