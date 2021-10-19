Займався продажем наркотиків - чоловік проведе 6 років за ґратами Суспільство | 18-10-2021, 13:08 0 119



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 35-річного чоловіка, якого обвинувачували у повторному незаконному збуті наркотичних засобів (ч.2 ст.307 КК України).



Встановлено, що протягом березня-квітня поточного року у Бориславі обвинувачений продавав метадон місцевим мешканцям. Наркотики він збував в основному у спальному районі міста, неподалік школи.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 6 років позбавлення волі.



Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури