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Займався продажем наркотиків - чоловік проведе 6 років за ґратами
|Суспільство | 18-10-2021, 13:08
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 35-річного чоловіка, якого обвинувачували у повторному незаконному збуті наркотичних засобів (ч.2 ст.307 КК України).
Встановлено, що протягом березня-квітня поточного року у Бориславі обвинувачений продавав метадон місцевим мешканцям. Наркотики він збував в основному у спальному районі міста, неподалік школи.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 6 років позбавлення волі.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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