ФОП-загальник не отримав доходу. Як із нарахуванням єдиного внеску❓ Суспільство | 18-10-2021, 13:17 0 141

Базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за себе для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).



У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.



З 1 січня 2021 року❗ не треба сплачувати мінімального розміру ЄСВ за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку) ФОП- ам (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування).



Тобто для ФОП на загальній системі оподаткування у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду самостійне визначення бази нарахування єдиного внеску є винятково