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З початку року понад 900 млн грн надійшло до місцевого бюджету плати за землю з юридичних осіб Львівщини

Суспільство | 18-10-2021, 13:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 162 162    




Протягом січня – вересня поточного року по платі за землю від платників-юридичних осіб Львівщини надійшло до місцевого бюджету майже 901 млн грн, що складає 106,9 відс індикативу (майже 843 млн грн). Порівнюючи з січнем – вереснем 2020 року (майже 751 млн грн) надходження збільшилися на понад 150 млн гривень.

Протягом вересня 2021 року надійшло 101,8 млн грн, що складає 101,9 відс індикативу (99,9 млн гривень), що на 9,7 млн грн більше ніж у минулому році (92,1 млн грн).
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