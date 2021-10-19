За розкрадання корисних копалин засуджено чоловіка Суспільство | 18-10-2021, 14:02 0 182







Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо мешканця Дрогобицького району, якого обвинувачували у незаконному видобуванні корисних копалин (ч. 2 ст. 240 КК України).



За даними державного обвинувачення, наприкінці липня поточного року в нічну пору доби чоловік здійснив незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення – піщано-гравійної суміші.



Дану суміш за допомогою маніпулятора-самонавантажувача підсудний завантажив на автомобіль з метою подальшого використання для власних потреб, однак, неподалік місця вчинення кримінального правопорушення зловмисник був затриманий правоохоронцями.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Стрийської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 51 тис грн.