Окупанти на Донбасі провокують вогонь у відповідь – штаб ООС...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 20/10/2021 Викрадення місіонерів США на Гаїті: за кожного вимагають по мільйону доларів...>> Вакцина Pfizer проти Covid на 93% запобігає госпіталізації дітей 12-18 років – дослідження...>> Штати оштрафували Facebook на $14 млн за дискримінацію...>> Сутички в Єрусалимі: ізраїльська поліція заарештувала понад 20 палестинців...>> Консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі...>> Представниця ОБСЄ засудила блокування окупантами роботи місії...>> "UA: Перший" заявив про тиск з боку ОПУ...>> Майже 93 млн грн надійшло до бюджету за результатами податкових перевірок...>> Завтра розпочинається ремонт вул. Д. Котка: до 10 грудня вулиця буде перекрита для руху транспорту...>> На вул. Князя Романа, 38 демонтували кіоск...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Викрадення місіонерів США на Гаїті: за кожного вимагають по мільйону доларів...
20-10-2021, 07:44  >>> 
В університеті в США сталася стрілянина, загинула людина...
18-10-2021, 07:30  >>> 
В Норвегії лучник застрелив чотирьох людей...
14-10-2021, 01:28  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Вакцина Pfizer проти Covid на 93% запобігає госпіталізації дітей 12-18 років – дослідження...
20-10-2021, 07:43  >>> 
Covid у світі: найвища смертність за добу – у Росії та США...
19-10-2021, 08:38  >>> 
COVID-19: Україна — четверта у світі за смертністю на добу...
18-10-2021, 07:32  >>> 

Окупанти на Донбасі провокують вогонь у відповідь – штаб ООС

Суспільство | 19-10-2021, 08:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 268 268    
Упродовж доби 18 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.
Окупанти на Донбасі провокують вогонь у відповідь – штаб ООС

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь".

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

Деталі: Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

В районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В бік Водяного, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
   Новини по темі: Суспільство
Новоствореним ФОП, що обирають спрощену систему оподаткування 1 та 2 групи – як обчислюється єдиний внесок (ЄСВ за себе)...
19-10-2021, 13:17  >>> 
Судитимуть львів’янина, який облаштував у своїй квартирі нарколабораторію...
19-10-2021, 10:32  >>> 
Окупанти на Донбасі провокують вогонь у відповідь – штаб ООС...
19-10-2021, 08:46  >>> 
На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток...
19-10-2021, 08:29  >>> 
Комендантська година і зачинені магазини – в Латвії вводять локдаун...
19-10-2021, 01:49  >>> 
За розкрадання корисних копалин засуджено чоловіка...
18-10-2021, 14:02  >>> 
З початку року понад 900 млн грн надійшло до місцевого бюджету плати за землю з юридичних осіб Львівщини...
18-10-2021, 13:22  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів...
19-10-2021, 08:47  >>> 
Головні новини середи і ночі: аварія судна "Балта", COVID-обмеження...
14-10-2021, 09:15  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: угода про "відкрите небо", домашній арешт Медведчука...
13-10-2021, 09:30  >>> 
   ПолітикаПолітика
Сутички в Єрусалимі: ізраїльська поліція заарештувала понад 20 палестинців...
20-10-2021, 07:40  >>> 
Консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі...
20-10-2021, 07:38  >>> 
Представниця ОБСЄ засудила блокування окупантами роботи місії...
20-10-2021, 07:36  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Штати оштрафували Facebook на $14 млн за дискримінацію...
20-10-2021, 07:42  >>> 
Ціни на нафту сягнули найвищого рівня за останні роки...
18-10-2021, 07:35  >>> 
Blue Origin переносить суборбітальний політ через погодні умови...
11-10-2021, 08:39  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Новоствореним ФОП, що обирають спрощену систему оподаткування 1 та 2 групи – як обчислюється єдиний внесок (ЄСВ за себе)...
19-10-2021, 13:17  >>> 
Судитимуть львів’янина, який облаштував у своїй квартирі нарколабораторію...
19-10-2021, 10:32  >>> 
Окупанти на Донбасі провокують вогонь у відповідь – штаб ООС...
19-10-2021, 08:46  >>> 
   ВладаВлада
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
   КультураКультура
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 
Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі...
15-10-2021, 11:42  >>> 
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
07:44 Викрадення місіонерів США на Гаїті: за кожного вимагають по мільйону доларів
07:43 Вакцина Pfizer проти Covid на 93% запобігає госпіталізації дітей 12-18 років – дослідження
07:42 Штати оштрафували Facebook на $14 млн за дискримінацію
07:40 Сутички в Єрусалимі: ізраїльська поліція заарештувала понад 20 палестинців
07:38 Консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі
07:36 Представниця ОБСЄ засудила блокування окупантами роботи місії
07:35 "UA: Перший" заявив про тиск з боку ОПУ
22:50 Майже 93 млн грн надійшло до бюджету за результатами податкових перевірок
22:48 Завтра розпочинається ремонт вул. Д. Котка: до 10 грудня вулиця буде перекрита для руху транспорту
22:47 На вул. Князя Романа, 38 демонтували кіоск

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования