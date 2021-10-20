Окупанти на Донбасі провокують вогонь у відповідь – штаб ООС Суспільство | 19-10-2021, 08:46 0 268 Упродовж доби 18 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь".



"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь".



Деталі: Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.



Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.



В районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.



В бік Водяного, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.



Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.