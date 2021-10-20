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Судитимуть львів’янина, який облаштував у своїй квартирі нарколабораторію

Суспільство | 19-10-2021, 10:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 266 266    

Франківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо стосовно 40-річного львів’янина за фактами незаконного виготовлення, придбання, зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, організації та утримання місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також незаконного придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та незаконному виготовленні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту (ч.1 ст.313, ч.1 ст.317, ч.3 ст. 311, ч.1 ст.309 КК України).

Слідством встановлено, що у своїй квартиру у Сихівському районі міста Львова обвинувачений облаштував власну нарколабораторію. Для цього він придбав усі необхідні пристрої, прилади та хімічний посуд, з яких виготовляв обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин.

Також фігурант обладнав своє помешкання спеціальними предметами та речовинами, які можуть використовуватись під час виготовлення психотропів.

Під час обшуку у приміщенні також виявили та вилучили в особливо великому розмірі прекурсор, який використовують для виготовлення амфетаміну.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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