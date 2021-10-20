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| Газета №35 (55) / 2014
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Новоствореним ФОП, що обирають спрощену систему оподаткування 1 та 2 групи – як обчислюється єдиний внесок (ЄСВ за себе)
|Суспільство | 19-10-2021, 13:17
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Фізична особа – підприємець, яка до кінця місяця, в якому відбулась її державна реєстрація як суб’єкта господарювання, подала заяву про обрання першої чи другої групи спрощеної системи оподаткування, є такою, що перебуває на загальній системі оподаткування і база нарахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за цей місяць для неї визначається як сума доходу (прибутку), отриманого від діяльності фізичної особи – підприємця, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
У разі якщо таким платником
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