Податковий кодекс України не містить обмежень для здійснення діяльності платників єдиного податку групи 2 згідно КВЕД 47.91 «Роздрібна торгівля Суспільство | 20-10-2021, 15:05 0 180 Податковий кодекс України не містить обмежень для здійснення діяльності платників єдиного податку групи 2 згідно КВЕД 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет» при дотриманні інших умов перебування на спрощеній системі оподаткування, передбачених ст. 291 ПКУ.



Пунктом 291.5 ПКУ визначено перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.



Відповідно до національного класифікатора ДК 009:2010, група КВЕД 47.9 «Роздрібна торгівля поза магазинами» включає клас КВЕД 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет».



Таким чином, ПКУ не містить обмежень для здійснення діяльності платників єдиного податку другої групи згідно КВЕД 47.91.



