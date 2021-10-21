Протягом поточного року на користь органів ДПС вирішено 564 справи на суму понад 2 млрд гривень Суспільство | 20-10-2021, 15:22 0 178



Станом на 01.10.2021 на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2779 справи на суму

понад 7 458 млн гривень.



Із розглянутих судами протягом січня-вересня 2021 року справ, на користь ГУ ДПС у Львівській області вирішено 564 справи на суму 2204 млн грн (87,71% від кількості та 82,47% від суми розглянутих справ). З них, по 330 справах на суму майже 429 млн грн провадження закінчено.



Впродовж січня-вересня 2021 року у справах, що знаходились на розгляді у звітному періоді за участю ГУ ДПС у Львівській області, надійшло майже 31 млн грн (справи за позовами/заявами ГУ ДПС про стягнення податкового боргу – майже 30 млн грн; справи за позовами платників – майже 1 млн грн). Також, по рішеннях судів у справах, що були завершені у попередніх звітних роках, до бюджету надійшло ще 0,16 млн гривень.