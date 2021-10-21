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Суд виніс вирок злісному рецидивісту, якого обвинувачували у вчиненні розбою, грабежів та шахрайських дії
|Суспільство | 20-10-2021, 16:05
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 37-річного мешканця Борислава, якого обвинувачували у вчиненні грабежів, розбою заволодінні чужим майном шляхом обману та у порушенні правил адміністративного нагляду (ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ст. 395 КК України).
Встановлено, що упродовж січня-серпня 2020 року обвинувачений, який вже раніше був неодноразову судимий, вчинив ряд злочинів, зокрема відкрито викрадав гаманці, мобільні телефони, ювелірні вироби у тому числі заволодівав ними шляхом обману. Підсудний вчиняв злочини з особливою цинічністю та зухвалістю. Загальна сума збитків, заподіяних потерпілим, серед яких були жінки та діти, становить більше 16 тисяч гривень.
Окрім цього, чоловіка обвинувачували у викраденні грошей та мобільного телефона, поєднаного із проникненням у житло та погрозою застосування насильства щодо потерпілого.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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