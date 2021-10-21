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Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі

Суспільство | 21-10-2021, 07:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 128 128    
Близько 150 людей загинули в результаті повені в Індії і Непалі.

Джерело: BBC, Al Jazeera

Деталі: Зокрема, дощі в індійському штаті Керала викликали повені, в результаті яких загинули 39 осіб. Близько 50 осіб, в тому числі п'ятеро з однієї сім'ї, загинули в Уттаракханді. У Непалі число загиблих після трьох днів дощів, що викликали зсуви і повені, збільшилося до 77.

Ще десятки зникли безвісти в обох країнах.

Будинки були затоплені або розчавлені камінням. Школи були закриті, а релігійна і туристична діяльність припинена.

Зазвичай в Уттаракханді випадає до 30,5 мм дощу протягом жовтня, але на цьому тижні там зафіксували 328 мм за добу. Індійський метеорологічний департамент заявляє, що опади наразі зменшуються.

Головний міністр Уттаракханду Пушкар Сінгх Дамі оголосив про виплату компенсації в розмірі 400 тисяч рупій (5300 доларів) сім'ям загиблих і ще 190 тисяч рупій тим, чиї будинки були зруйновані.

У Непалі найбільше постраждали райони Панчтар, Ілам та Доті. Уряд Непалу виділяє 1700 доларів сім'ям кожної жертви повені.

Нагадаємо: У 2018 році близько 400 осіб загинули, а ще більше мільйона осіб були евакуйовані в результаті повені в Кералі.
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