   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 21/10/2021 У Львові з четверга запрацює ще один центр масової вакцинації: в приміщенні головного залізничного вокзалу...>> У Грушківському психоневрологічному інтернаті діє унікальний цех-сироварня...>> Україна увійшла до п’ятірки країн, де найбільше нових COVID-випадків...>> Трамп вирішив запустити свою соцмережу...>> The Times: Лондон веде перемовини про продаж ракет Києву...>> У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J...>> Американський форпост в Сирії атакували — Reuters...>> ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві...>> Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі...>> Переможець тендеру привіз до Львова саджанці, які не відповідають умовам договору...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У смерті 50-річного учасника АТО підозрюють його односельчанина...
20-10-2021, 14:54  >>> 
Викрадення місіонерів США на Гаїті: за кожного вимагають по мільйону доларів...
20-10-2021, 07:44  >>> 
В університеті в США сталася стрілянина, загинула людина...
18-10-2021, 07:30  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Україна увійшла до п’ятірки країн, де найбільше нових COVID-випадків...
21-10-2021, 07:25  >>> 
Вакцина Pfizer проти Covid на 93% запобігає госпіталізації дітей 12-18 років – дослідження...
20-10-2021, 07:43  >>> 
Covid у світі: найвища смертність за добу – у Росії та США...
19-10-2021, 08:38  >>> 

У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J

Суспільство | 21-10-2021, 07:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 143 143    
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило бустерну (третю) дозу COVID-вакцин Moderna і Johnson & Johnson.
У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J
Джерело: FDA, The Guardian, FT

Деталі: Відтак, FDA дозволяє Moderna і Johnson & Johnson поставляти бустерні вакцини людям у віці 65 років і старше або молодим людям, що мають вищий ризик заразитися.

Як зазначається, Moderna можна вакцинуватися не менше ніж через 6 місяців, Johnson & Johnson - через два місяці.

Регулятор додав, що люди зможуть зробити укол будь-якою з трьох дозволених вакцин, незалежно від того, якою вони вакцинувалися спочатку.

Нагадаємо: FDA раніше санкціонувало бустерні щеплення вакциною Pfizer.
   Новини по темі: Суспільство
У Грушківському психоневрологічному інтернаті діє унікальний цех-сироварня...
21-10-2021, 12:04  >>> 
У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J...
21-10-2021, 07:22  >>> 
Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі...
21-10-2021, 07:15  >>> 
Суд виніс вирок злісному рецидивісту, якого обвинувачували у вчиненні розбою, грабежів та шахрайських дії...
20-10-2021, 16:05  >>> 
Протягом поточного року на користь органів ДПС вирішено 564 справи на суму понад 2 млрд гривень...
20-10-2021, 15:22  >>> 
Податковий кодекс України не містить обмежень для здійснення діяльності платників єдиного податку групи 2 згідно КВЕД 47.91 «Роздрібна торгівля...
20-10-2021, 15:05  >>> 
Новоствореним ФОП, що обирають спрощену систему оподаткування 1 та 2 групи – як обчислюється єдиний внесок (ЄСВ за себе)...
19-10-2021, 13:17  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів...
19-10-2021, 08:47  >>> 
Головні новини середи і ночі: аварія судна "Балта", COVID-обмеження...
14-10-2021, 09:15  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: угода про "відкрите небо", домашній арешт Медведчука...
13-10-2021, 09:30  >>> 
   ПолітикаПолітика
Трамп вирішив запустити свою соцмережу...
21-10-2021, 07:24  >>> 
The Times: Лондон веде перемовини про продаж ракет Києву...
21-10-2021, 07:23  >>> 
Американський форпост в Сирії атакували — Reuters...
21-10-2021, 07:17  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Штати оштрафували Facebook на $14 млн за дискримінацію...
20-10-2021, 07:42  >>> 
Ціни на нафту сягнули найвищого рівня за останні роки...
18-10-2021, 07:35  >>> 
Blue Origin переносить суборбітальний політ через погодні умови...
11-10-2021, 08:39  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У Грушківському психоневрологічному інтернаті діє унікальний цех-сироварня...
21-10-2021, 12:04  >>> 
У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J...
21-10-2021, 07:22  >>> 
Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі...
21-10-2021, 07:15  >>> 
   ВладаВлада
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
   КультураКультура
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 
Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі...
15-10-2021, 11:42  >>> 
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:08 У Львові з четверга запрацює ще один центр масової вакцинації: в приміщенні головного залізничного вокзалу
12:04 У Грушківському психоневрологічному інтернаті діє унікальний цех-сироварня
07:25 Україна увійшла до п’ятірки країн, де найбільше нових COVID-випадків
07:24 Трамп вирішив запустити свою соцмережу
07:23 The Times: Лондон веде перемовини про продаж ракет Києву
07:22 У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J
07:17 Американський форпост в Сирії атакували — Reuters
07:16 ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві
07:15 Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі
19:58 Переможець тендеру привіз до Львова саджанці, які не відповідають умовам договору

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования