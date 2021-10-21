У Грушківському психоневрологічному інтернаті діє унікальний цех-сироварня Суспільство | 21-10-2021, 12:04 0 30 Представники постійної депутатської комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій побували у комунальному закладі Львівської обласної ради "Грушківський психоневрологічний диспансер". Депутати ознайомилися з тим, як живуть підопічні, оглянули територію закладу та господарство.





Влітку цього року у спеціальному цеху на території закладу розпочали виготовляти різні види твердих сирів. Ця унікальна практика ведення підсобного господарства забезпечила мешканців інтернату корисним харчуванням та згуртувала їх.



"Кожному мешканцю треба приділити увагу, адже серед наших підопічних є чимало людей з вадами психіки, певними проблемами із здоров'ям. Тому ми намагаємося створювати середовище для активного спілкування. Найкраще вдається об'єднати підопічних довкола корисної праці. Ми разом обробляємо город, доглядаємо за садом, а ще мріємо про теплицю у якій зможемо цілий рік вирощувати зелень",- розповіла директор інтернату Наталя Олександренко.



Голова комісії Микола Іщук під час візиту зауважив, що в будівлі інтернату необхідно ремонтувати покрівлю, облаштовувати додаткові приміщення і ці потреби депутати врахують при плануванні бюджету.



"Тут є повага до людей, турботливе ставлення до підопічних-а це найбільший здобуток і запорука успішного майбутнього. Ми сьогодні побували в закладі, де чимало проблем і непростих людських доль, але керівнику цього інтернату вдалося згуртувати колектив, визначити правильні цілі, а також знайти і реалізувати несподівані рішення. Це добра робота усього персоналу. Соціальні заклади у яких надають якісні послуги людям треба максимально підтримувати"- акцентував Микола Іщук.