|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Грушківському психоневрологічному інтернаті діє унікальний цех-сироварня
|Суспільство | 21-10-2021, 12:04
| 0 30
|
|Представники постійної депутатської комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій побували у комунальному закладі Львівської обласної ради "Грушківський психоневрологічний диспансер". Депутати ознайомилися з тим, як живуть підопічні, оглянули територію закладу та господарство.
Влітку цього року у спеціальному цеху на території закладу розпочали виготовляти різні види твердих сирів. Ця унікальна практика ведення підсобного господарства забезпечила мешканців інтернату корисним харчуванням та згуртувала їх.
"Кожному мешканцю треба приділити увагу, адже серед наших підопічних є чимало людей з вадами психіки, певними проблемами із здоров'ям. Тому ми намагаємося створювати середовище для активного спілкування. Найкраще вдається об'єднати підопічних довкола корисної праці. Ми разом обробляємо город, доглядаємо за садом, а ще мріємо про теплицю у якій зможемо цілий рік вирощувати зелень",- розповіла директор інтернату Наталя Олександренко.
Голова комісії Микола Іщук під час візиту зауважив, що в будівлі інтернату необхідно ремонтувати покрівлю, облаштовувати додаткові приміщення і ці потреби депутати врахують при плануванні бюджету.
"Тут є повага до людей, турботливе ставлення до підопічних-а це найбільший здобуток і запорука успішного майбутнього. Ми сьогодні побували в закладі, де чимало проблем і непростих людських доль, але керівнику цього інтернату вдалося згуртувати колектив, визначити правильні цілі, а також знайти і реалізувати несподівані рішення. Це добра робота усього персоналу. Соціальні заклади у яких надають якісні послуги людям треба максимально підтримувати"- акцентував Микола Іщук.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У Грушківському психоневрологічному інтернаті діє унікальний цех-сироварня...
|21-10-2021, 12:04
| >>>
|У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J...
|21-10-2021, 07:22
| >>>
|Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі...
|21-10-2021, 07:15
| >>>
|Суд виніс вирок злісному рецидивісту, якого обвинувачували у вчиненні розбою, грабежів та шахрайських дії...
|20-10-2021, 16:05
| >>>
|Протягом поточного року на користь органів ДПС вирішено 564 справи на суму понад 2 млрд гривень...
|20-10-2021, 15:22
| >>>
|Податковий кодекс України не містить обмежень для здійснення діяльності платників єдиного податку групи 2 згідно КВЕД 47.91 «Роздрібна торгівля...
|20-10-2021, 15:05
| >>>
|Новоствореним ФОП, що обирають спрощену систему оподаткування 1 та 2 групи – як обчислюється єдиний внесок (ЄСВ за себе)...
|19-10-2021, 13:17
| >>>
|