Reuters: Випробування Пентагоном гіперзвукової зброї зазнало невдачі Суспільство | 22-10-2021, 06:43 0 83 Програма Пентагону зі створення гіперзвукової зброї зазнала невдачі: ракета-носій зі зброєю вийшла з ладу.



Джерело: джерела Reuters, поінформовані про результати випробувань



Деталі: За словами двох осіб, тестування було призначене для перевірки аспектів одного з розроблених Пентагоном гіперзвукових літальних апаратів. Ці апарати запускаються з ракети в верхніх шарах атмосфери, а потім досягають мети зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку, або близько 6200 км на годину.



Зазначається, що днем раніше в рамках окремої серії випробувань ВМС і армія США протестували прототипи компонентів гіперзвукової зброї. Це випробування успішно "продемонструвало передові гіперзвукові технології, можливості і прототипи систем в реальних умовах експлуатації".



Що передувало:



16 жовтня стало відомо, що американські військові планують здійснити протягом наступних 18 місяців три контрольні тестові пуски гіперзвукових ракет наземного базування перед постановкою їх на озброєння в 2023 році.

За даними ЗМІ, Китай в серпні випробував гіперзвукову ракету, здатну нести ядерну зброю. Ракета облетіла Землю на низькій орбіті, а потім була спрямована до мети, "продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США".

21 жовтня президент США Джо Байден заявив, що стурбований запуском китайських гіперзвукових ракет.