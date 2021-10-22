   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 22/10/2021 COVID-19: Україна — третя у світі за смертністю...>> Українець загинув через буревії в Польщі...>> Greenpeace: Багаті на нафту та вугілля країни лобіюють зміни до доповіді ООН про клімат...>> На Ямайці арештували підозрюваного у вбивстві президента Гаїті...>> Єлизавета II провела ніч в лікарні...>> Reuters: Випробування Пентагоном гіперзвукової зброї зазнало невдачі...>> На Личаківському цвинтарі закінчили 14 етап реставраційних робіт...>> У Львові можна вакцинуватись у будь-який день: діють стаціонарні та тимчасові пункти вакцинації...>> У Львові відреставрували колону з фігурою скорботного Христа...>> Майже на 94 млн грн збільшились надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в порівнянні з минулим роком...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У смерті 50-річного учасника АТО підозрюють його односельчанина...
20-10-2021, 14:54  >>> 
Викрадення місіонерів США на Гаїті: за кожного вимагають по мільйону доларів...
20-10-2021, 07:44  >>> 
В університеті в США сталася стрілянина, загинула людина...
18-10-2021, 07:30  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Єлизавета II провела ніч в лікарні...
22-10-2021, 06:58  >>> 
Україна увійшла до п’ятірки країн, де найбільше нових COVID-випадків...
21-10-2021, 07:25  >>> 
Вакцина Pfizer проти Covid на 93% запобігає госпіталізації дітей 12-18 років – дослідження...
20-10-2021, 07:43  >>> 

COVID-19: Україна — третя у світі за смертністю

Суспільство | 22-10-2021, 07:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 169 169    
20 жовтня у 461 290 людей у світі виявили коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 80 835 випадків, в Британії – 52 009, в РФ – 36 339.

Крім того, в Туреччині – 28 465 заражень, в Україні – 22 415. За кількістю нових хворих Україна наразі третя в Європі.

7 194 людини у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником (546 смертей) Україна третя в світі і друга в Європі.


Нагадаємо: 20 жовтня в Україні зафіксували 22 415 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 546 смертей від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 4 892 особи, одужали 8 036 осіб.
   Новини по темі: Суспільство
COVID-19: Україна — третя у світі за смертністю...
22-10-2021, 07:02  >>> 
Українець загинув через буревії в Польщі...
22-10-2021, 07:02  >>> 
Reuters: Випробування Пентагоном гіперзвукової зброї зазнало невдачі...
22-10-2021, 06:43  >>> 
У Грушківському психоневрологічному інтернаті діє унікальний цех-сироварня...
21-10-2021, 12:04  >>> 
У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J...
21-10-2021, 07:22  >>> 
Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі...
21-10-2021, 07:15  >>> 
Суд виніс вирок злісному рецидивісту, якого обвинувачували у вчиненні розбою, грабежів та шахрайських дії...
20-10-2021, 16:05  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів...
19-10-2021, 08:47  >>> 
Головні новини середи і ночі: аварія судна "Балта", COVID-обмеження...
14-10-2021, 09:15  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: угода про "відкрите небо", домашній арешт Медведчука...
13-10-2021, 09:30  >>> 
   ПолітикаПолітика
На Ямайці арештували підозрюваного у вбивстві президента Гаїті...
22-10-2021, 06:59  >>> 
Трамп вирішив запустити свою соцмережу...
21-10-2021, 07:24  >>> 
The Times: Лондон веде перемовини про продаж ракет Києву...
21-10-2021, 07:23  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Greenpeace: Багаті на нафту та вугілля країни лобіюють зміни до доповіді ООН про клімат...
22-10-2021, 07:00  >>> 
Штати оштрафували Facebook на $14 млн за дискримінацію...
20-10-2021, 07:42  >>> 
Ціни на нафту сягнули найвищого рівня за останні роки...
18-10-2021, 07:35  >>> 
   СуспільствоСуспільство
COVID-19: Україна — третя у світі за смертністю...
22-10-2021, 07:02  >>> 
Українець загинув через буревії в Польщі...
22-10-2021, 07:02  >>> 
Reuters: Випробування Пентагоном гіперзвукової зброї зазнало невдачі...
22-10-2021, 06:43  >>> 
   ВладаВлада
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
   КультураКультура
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 
Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі...
15-10-2021, 11:42  >>> 
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
07:02 COVID-19: Україна — третя у світі за смертністю
07:02 Українець загинув через буревії в Польщі
07:00 Greenpeace: Багаті на нафту та вугілля країни лобіюють зміни до доповіді ООН про клімат
06:59 На Ямайці арештували підозрюваного у вбивстві президента Гаїті
06:58 Єлизавета II провела ніч в лікарні
06:43 Reuters: Випробування Пентагоном гіперзвукової зброї зазнало невдачі
13:59 На Личаківському цвинтарі закінчили 14 етап реставраційних робіт
13:58 У Львові можна вакцинуватись у будь-який день: діють стаціонарні та тимчасові пункти вакцинації
13:50 У Львові відреставрували колону з фігурою скорботного Христа
13:48 Майже на 94 млн грн збільшились надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в порівнянні з минулим роком

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования