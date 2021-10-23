НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 22-10-2021, 09:37 0 194











26 ящиків сигарет намагались переправити учора ввечері до Угорщини тютюнові контрабандисти. На заваді «спритникам» стали прикордонники Мукачівського загону.



У ході реалізації наявної інформації про можливе здійснення протиправної діяльності, військовослужбовці відділу «Вилок» та оперативно-розшукового відділу за 300 метрів до водного каналу Ботар, через який проходить кордон, виявили чоловіків з пакунками на плечах. Помітивши військовослужбовців, контрабандисти покидали свої ноші та, незважаючи на попереджувальні постріли, втекли. Під час огляду місцевості прикордонники окрім тютюну, виявили мобільний телефон та ID-картку громадянина України, яка можливо належала одному із контрабандистів. Наразі коло осіб, причетних до незаконної оборудки встановлюється. Зловмисники планували перемістити через кордон 13 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору України. За фактом, що містить ознаки злочину передбаченого ст.204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", прикордонники направили повідомлення до Закарпатської обласної прокуратури.



Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону