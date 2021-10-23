Прокуратура вимагає повернути незаконно відчужені землі заказника загальнодержавного значення “Потелицький” Суспільство | 22-10-2021, 10:58 0 150

За позовом Жовківської окружної прокуратури відкрито провадження у справі про припинення права власності фізичних осіб на земельні ділянки, які входять в межі природоохоронної території та повернення їх у власність держави.



Прокуратура встановила, що на території Рава-Руської територіальної громади в межах регіонального ландшафтного парку “Равське Розточчя”, який за рішенням ЮНЕСКО відноситься до транскордонного біосферного резерву, знаходиться об’єкт природно-заповідного фонду загальнодержавного значення Гідрологічний заказник “Потелицький”, землі якого, всупереч вимог природоохоронного законодавства, було передано у приватну власність, а саме 3 земельні ділянки площею 2 га та вартістю 1,7 млн грн кожна для ведення особистого селянського господарства. На вимогу закону окремі землі природно-заповідного фонду знаходяться під особливою охороною держави і є обмеженими у цивільному обороті. Для збереження флори і фауни та особливого клімату на цих територіях заборонена будь-яка господарська діяльність.







Виявивши порушення, прокурори звернулись до суду з вимогою повернути землю у власність територіальної громади.











Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури