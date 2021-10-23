НА ЗАКАРПАТТІ ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ЙМОВІРНОГО ПЕРЕПРАВНИКА Суспільство | 22-10-2021, 11:15 0 163







Шістьох пакистанців затримали вчора ввечері прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітниками міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області.



У ході перевірки інформації наданої оперативниками Мукачівського загону, Тойоту якою їхали іноземці правоохоронці зупинили неподалік від населеного пункту Латірка Воловецького району.



Кермувальником авто виявився громадянин Пакистану, усі п’ятеро його пасажирів також надали для перевірки паспорти громадян Пакистану. Під час первинного опитування іноземці зізналися, що мають намір потрапити до однієї з країн Європейського союзу та розраховували за сприяння свого співвітчизника незаконно перетнути кордон.



Наразі з усіма затриманими проводяться фільтраційні заходи. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Тривають слідчі дії.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону