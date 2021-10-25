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На нафтопереробному заводі в Нігерії пролунав вибух, 25 загиблих
|Суспільство | 25-10-2021, 09:45
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|Щонайменше 25 людей, зокрема неповнолітні, загинули в результаті вибуху і пожежі на незаконному нафтопереробному заводі в штаті Риверс в Нігерії.
Джерело: лідер громади Іфеані Омано і місцевий житель Чіквем Годвін в Reuters
Деталі: Особи загиблих наразі не встановлені, але відомо, що загинули люди з кількох громад.
Представник місцевої поліції раніше підтвердив трагедію, але не озвучив кількість постраждалих.
Reuters пише, що незаконна переробка є звичним явищем в багатому на нафту районі дельти в Нігерії, оскільки бідні місцеві жителі використовують трубопроводи для виробництва палива для продажу, аби отримати прибуток.
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