На нафтопереробному заводі в Нігерії пролунав вибух, 25 загиблих Суспільство | 25-10-2021, 09:45 0 132 Щонайменше 25 людей, зокрема неповнолітні, загинули в результаті вибуху і пожежі на незаконному нафтопереробному заводі в штаті Риверс в Нігерії.



Джерело: лідер громади Іфеані Омано і місцевий житель Чіквем Годвін в Reuters



Деталі: Особи загиблих наразі не встановлені, але відомо, що загинули люди з кількох громад.



Представник місцевої поліції раніше підтвердив трагедію, але не озвучив кількість постраждалих.



Reuters пише, що незаконна переробка є звичним явищем в багатому на нафту районі дельти в Нігерії, оскільки бідні місцеві жителі використовують трубопроводи для виробництва палива для продажу, аби отримати прибуток.