Коронавірус: Україна увійшла до четвірки країн, де найбільше нових хворих Суспільство | 25-10-2021, 10:06 0 99 23 жовтня у світі виявили 319 340 нових випадків COVID-19.



Джерело: Worldometers



Деталі: Зокрема в Британії – 39 962 випадки, в РФ – 35 660, в Туреччині – 24 792.



Крім того, в Україні – 20 791 зараження, в США – 17 580.





У Європі Україна третя за кількістю нових хворих.



4 678 людей у світі за добу померли. За цим показником (386 смертей) Україна третя у світі та друга в Європі.



Нагадаємо: 23 жовтня в Україні 6 081 особа одужала від коронавірусу, однак було госпіталізовано 5 924 людини.