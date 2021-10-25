Штаб: Російські окупанти чотири рази стріляли на Донбасі Суспільство | 25-10-2021, 10:13 0 104 На Донбасі 24 жовтня з боку окупантів було 4 порушення режиму припинення вогню, з них один раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема, в бік Кам’янки вороги відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, неподалік Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів.



В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.



Біля Новоселівки Другої ворог стріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Уточнюється, що втрат серед українських військовослужбовців немає.