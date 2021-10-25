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Штаб: Російські окупанти чотири рази стріляли на Донбасі
|Суспільство | 25-10-2021, 10:13
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|На Донбасі 24 жовтня з боку окупантів було 4 порушення режиму припинення вогню, з них один раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, в бік Кам’янки вороги відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, неподалік Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новоселівки Другої ворог стріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Уточнюється, що втрат серед українських військовослужбовців немає.
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