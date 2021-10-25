Covid забрав життя уже понад 64 тисяч українців, за добу померли 330 хворих...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 25/10/2021 SoftServe отримав нагороду за інноваційні рішення в боротьбі з COVID-19...>> Поблизу банку їжі «Тарілка» розпочали створення природоорієнтованого простору...>> На завтра синоптики прогнозують вночі та вранці туман...>> НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ВІРМЕНІЇ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...>> У вівторок, 26 жовтня, відбудеться сесія Львівської обласної ради....>> Завдяки прокуратурі недобросовісний орендар поверне земельну ділянку вартістю понад 10 млн грн...>> Прокуратура домоглася повернення одній із ОТГ Львівщини земель вартістю близько 60 млн грн...>> Понад 907 млн грн військового збору надійшло до державного бюджету з початку року...>> За минулу добу до лікарень Львова поступило 56 осіб, виписано – 6...>> Вчора від коронавірусу у Львові вакцинували 4262 людини...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
"ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за вибух в барі в Уганді...
25-10-2021, 09:56  >>> 
У смерті 50-річного учасника АТО підозрюють його односельчанина...
20-10-2021, 14:54  >>> 
Викрадення місіонерів США на Гаїті: за кожного вимагають по мільйону доларів...
20-10-2021, 07:44  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Чехії почали вимагати респіратори у закритих приміщеннях...
25-10-2021, 10:20  >>> 
Єлизавета II провела ніч в лікарні...
22-10-2021, 06:58  >>> 
Україна увійшла до п’ятірки країн, де найбільше нових COVID-випадків...
21-10-2021, 07:25  >>> 

Covid забрав життя уже понад 64 тисяч українців, за добу померли 330 хворих

Суспільство | 25-10-2021, 10:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 127 127    
За добу 24 жовтня в Україні зафіксували 14 634 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 330 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 912 осіб, одужали 4 598 осіб.
Covid забрав життя уже понад 64 тисяч українців, за добу померли 330 хворих

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і Коронавірус_інфо

Деталі: Серед нових хворих 999 дітей і 173 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання в цю неділю зареєстрували знову в Харківській області (1 687), а також в Одеській (1 262), Дніпропетровській (1 065), Житомирській (1 042) і Запорізькій (1 037) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 784 039 осіб, із них одужали 2 380 374 особи, померли 64 202 людини.
   Новини по темі: Суспільство
НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ВІРМЕНІЇ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
25-10-2021, 13:07  >>> 
У вівторок, 26 жовтня, відбудеться сесія Львівської обласної ради....
25-10-2021, 13:05  >>> 
Завдяки прокуратурі недобросовісний орендар поверне земельну ділянку вартістю понад 10 млн грн...
25-10-2021, 13:04  >>> 
Прокуратура домоглася повернення одній із ОТГ Львівщини земель вартістю близько 60 млн грн...
25-10-2021, 13:03  >>> 
Понад 907 млн грн військового збору надійшло до державного бюджету з початку року...
25-10-2021, 12:51  >>> 
Covid забрав життя уже понад 64 тисяч українців, за добу померли 330 хворих...
25-10-2021, 10:17  >>> 
Штаб: Російські окупанти чотири рази стріляли на Донбасі...
25-10-2021, 10:13  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: AstraZeneca від Німеччини, коронавірус в Україні...
25-10-2021, 10:15  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів...
19-10-2021, 08:47  >>> 
Головні новини середи і ночі: аварія судна "Балта", COVID-обмеження...
14-10-2021, 09:15  >>> 
   ПолітикаПолітика
Конкурс проєктів місцевих ініціатив: Ірина Гримак проінспектувала ремонтні робити у мистецькій школі та дитячому садку Городоцької громади...
25-10-2021, 10:28  >>> 
Ізраїль анонсував будівництво 1300 нових будинків на окупованому Західному березі...
25-10-2021, 09:53  >>> 
На Ямайці арештували підозрюваного у вбивстві президента Гаїті...
22-10-2021, 06:59  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Китай зменшить використання викопного палива до 20% до 2060 року...
25-10-2021, 10:08  >>> 
Greenpeace: Багаті на нафту та вугілля країни лобіюють зміни до доповіді ООН про клімат...
22-10-2021, 07:00  >>> 
Штати оштрафували Facebook на $14 млн за дискримінацію...
20-10-2021, 07:42  >>> 
   СуспільствоСуспільство
НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ВІРМЕНІЇ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
25-10-2021, 13:07  >>> 
У вівторок, 26 жовтня, відбудеться сесія Львівської обласної ради....
25-10-2021, 13:05  >>> 
Завдяки прокуратурі недобросовісний орендар поверне земельну ділянку вартістю понад 10 млн грн...
25-10-2021, 13:04  >>> 
   ВладаВлада
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
   КультураКультура
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 
Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі...
15-10-2021, 11:42  >>> 
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:02 SoftServe отримав нагороду за інноваційні рішення в боротьбі з COVID-19
16:54 Поблизу банку їжі «Тарілка» розпочали створення природоорієнтованого простору
16:49 На завтра синоптики прогнозують вночі та вранці туман
13:07 НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ВІРМЕНІЇ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
13:05 У вівторок, 26 жовтня, відбудеться сесія Львівської обласної ради.
13:04 Завдяки прокуратурі недобросовісний орендар поверне земельну ділянку вартістю понад 10 млн грн
13:03 Прокуратура домоглася повернення одній із ОТГ Львівщини земель вартістю близько 60 млн грн
12:51 Понад 907 млн грн військового збору надійшло до державного бюджету з початку року
10:39 За минулу добу до лікарень Львова поступило 56 осіб, виписано – 6
10:38 Вчора від коронавірусу у Львові вакцинували 4262 людини

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования