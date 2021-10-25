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Covid забрав життя уже понад 64 тисяч українців, за добу померли 330 хворих
|Суспільство | 25-10-2021, 10:17
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|За добу 24 жовтня в Україні зафіксували 14 634 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 330 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 912 осіб, одужали 4 598 осіб.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я і Коронавірус_інфо
Деталі: Серед нових хворих 999 дітей і 173 медпрацівники.
Найбільше випадків захворювання в цю неділю зареєстрували знову в Харківській області (1 687), а також в Одеській (1 262), Дніпропетровській (1 065), Житомирській (1 042) і Запорізькій (1 037) областях.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 784 039 осіб, із них одужали 2 380 374 особи, померли 64 202 людини.
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