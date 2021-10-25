Понад 907 млн грн військового збору надійшло до державного бюджету з початку року Суспільство | 25-10-2021, 12:51 0 91



У січні-вересні 2021 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло від платників Львівщини понад 907 млн грн військового збору, що на 24,4 відс або на 177,5 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року.



У вересні 2021 року до загального фонду Державного бюджету України зібрано майже 110 млн грн військового збору, що на 16,6 відс або на 15,6 млн грн більше ніж у вересні 2020 року.



