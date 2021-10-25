Прокуратура домоглася повернення одній із ОТГ Львівщини земель вартістю близько 60 млн грн Суспільство | 25-10-2021, 13:03 0 131



Господарським судом Львівської області задоволено позов прокурорів обласної прокуратури про розірвання договору оренди та повернення земельних ділянок загальною вартістю 59,8 млн грн.



Встановлено, що впродовж тривалого часу суб’єкт господарювання ухилявся від виконання зобов’язання за договором, систематично не сплачуючи орендну плату за користування земельними ділянками загальною площею понад 54,5 га на території Кам’янка-Бузької міської ради.



Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури