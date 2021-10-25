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Завдяки прокуратурі недобросовісний орендар поверне земельну ділянку вартістю понад 10 млн грн
|Суспільство | 25-10-2021, 13:04
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Господарським судом Львівської області задоволено позов Самбірської окружної прокуратури про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки загальною вартістю понад 10 млн грн.
Встановлено, що відповідач уклав договір оренди землі площею 8,9 га із Ралівською сільською радою для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій для будівництва та обслуговування сонячної електростанції. Однак, останній впродовж тривалого часу ухилявся від виконання зобов’язання за договором, систематично не сплачуючи плату за користування орендованою ділянкою.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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