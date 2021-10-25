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У вівторок, 26 жовтня, відбудеться сесія Львівської обласної ради.
|Суспільство | 25-10-2021, 13:05
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Основні питання порядку денного сесії стосуватимуться звіту про виконання обласних цільових програм за 9 місяців 2021 року та внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2021 рік, Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області та змін до низки обласних програм.
Початок – 10.00
Сесія відбуватиметься із дотриманням карантинних вимог.
До уваги ЗМІ !
Сесійне засідання буде транслюватися в прямому ефірі ТРК «Перший Західний», на сайті облради та фейсбук-сторінці. У зв’язку з складною епідемічною ситуацією в області, звертаємося із проханням стежити за сесійним засіданням в онлайн режимі. За необхідною інформацією звертатися у пресслужбу облради.
Порядок денний - https://lvivoblrada.gov.ua/plenary-sessions/poryadok-dennii-1
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