У вівторок, 26 жовтня, відбудеться сесія Львівської обласної ради. Суспільство | 25-10-2021, 13:05 0 81

Основні питання порядку денного сесії стосуватимуться звіту про виконання обласних цільових програм за 9 місяців 2021 року та внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2021 рік, Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області та змін до низки обласних програм.



Початок – 10.00



Сесія відбуватиметься із дотриманням карантинних вимог.



До уваги ЗМІ !



Сесійне засідання буде транслюватися в прямому ефірі ТРК «Перший Західний», на сайті облради та фейсбук-сторінці. У зв’язку з складною епідемічною ситуацією в області, звертаємося із проханням стежити за сесійним засіданням в онлайн режимі. За необхідною інформацією звертатися у пресслужбу облради.



Порядок денний - https://lvivoblrada.gov.ua/plenary-sessions/poryadok-dennii-1