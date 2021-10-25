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НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ВІРМЕНІЇ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 25-10-2021, 13:07
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Двох нелегальних мігрантів затримали прикордонники відділення «Вилок» у ході реалізації інформації, що надійшла від офіцерів головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону.
Близько 2-ї години ночі прикордонний наряд затримав двох чоловіків 55-ти та 17-ти років, які намагались поза пунктом пропуску перетнути кордон з Угорщиною. Затриманими виявились громадяни Вірменії. Іноземці нещодавно в законний спосіб прибули на територію України.
Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання адмінпротоколів, затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Оцінку діям та подальшу долю іноземців вже невдовзі визначить суд.
Наразі прикордонники встановлюють коло осіб, ймовірно причетних до організації незаконної подорожі вірмен.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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