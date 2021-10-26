За підроблені covid-сертифікати вже відкрили 800 кримінальних справ Суспільство | 26-10-2021, 09:06 0 123 Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський впевнений, що рано чи пізно усі підробні ковід-сертифікати точно виявлять і за них кожен понесе відповідальність,



Джерело: Монастирський та генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі "Свобода слова" на ICTV



Деталі: Венедіктова розповіла, що за даними на 23 жовтня в Україні відкрито близько 800 проваджень щодо підробних сертифікатів або тестів на коронавірус.



Генпрокурорка наголосила, що відповідальність понесуть як покупці, так і продавці таких "документів".



Монастирський повідомив, що 1200 мобільних груп по всій Україні можуть перевіряти справжність сертифікату.



Глава МВС запевнив, що підробні сертифікати "точно будуть виявлені".



Пряма мова Монастирського: "Для міністерства внутрішніх справ це той фокус, на який я особисто спрямовую і поліцію, і прикордонників.



Більшість випадків, коли кіберполіція виявляла пропозиції щодо підробних сертифікатів – це банальне шахрайство. В 90% випадках громадян просто обдурюють, виманюють 100 або 200 доларів за підробний сертифікат.



Друге – це ефект фотошопу, коли просто малюється картинка або QR-код, який нікуди не веде. В такому випадку планшетом поліцейського або на кордоні прикордонник виявляє, що він не прив’язаний до бази, і одразу людина їде у райвідділ поліції.



Минулого тижня таких фактів було виявлено понад 300, зараз ми говоримо про понад 800 з цього понеділка".



Нагадаємо:



22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації.

27 вересня МОЗ закликав місцеву владу відстороняти від роботи керівників медустанов, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.

Через підроблені сертифікати про вакцинацію колишньої народної депутатки Надії Савченко та її сестри розпочато кримінальне провадження.