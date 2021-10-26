COVID у світі: Понад 300 тисяч нових хворих, найбільше в США та РФ Суспільство | 26-10-2021, 09:25 0 109 24 жовтня у світі виявили 335 244 нові випадки COVID-19.



Джерело: Worldometers



Деталі: Зокрема в США – 48 771 хворий, в Росії – 37 930, в Британії – 36 567.



Крім того, в Туреччині – 27 663 зараження, в Україні – 14 634. За цим показником Україна третя в Європі.





5 292 людини у світі за добу померли. За цим показником (330 смертей) Україна четверта у світі і друга в Європі.



Нагадаємо: 24 жовтня в Україні зафіксували 14 634 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 330 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 3 912 осіб, одужали 4 598 осіб.