На Донбасі підірвався військовий Суспільство | 26-10-2021, 09:29 0 136 25 жовтня на Донбасі український військовий підірвався на невідомому ворожому вибуховому пристрої.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Наразі воїн у лікарні, стан його здоров'я – задовільний.



Крім того, на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, зокрема один раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



Біля Кам’янки ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм, поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.



В напрямку Золотого-4 найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



На Луганщині пролетів безпілотник, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.



Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 25 жовтня поранили одного бійця ЗСУ.