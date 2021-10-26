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7 мільйонів українців повністю щепилися проти Covid

Суспільство | 26-10-2021, 09:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    
Понад 7 мільйонів жителів України отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19.
7 мільйонів українців повністю щепилися проти Covid
Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Більше 7 млн українців отримали 2 дози вакцини від Covid-19! Загалом проведено більше 16 млн щеплень!".

Деталі: 25 жовтня щеплення зробили 254 920 людей: першу дозу вакцини отримали 185 786 людей, другу дозу – 69 134 людини.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 16 210 280 щеплень, вакциновано 9 151 480 людей.

Першу дозу вакцини отримали 9 151 478 людей, повністю імунізовані – 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

МОЗ наголошує: 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.
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