7 мільйонів українців повністю щепилися проти Covid Суспільство | 26-10-2021, 09:36 0 116 Понад 7 мільйонів жителів України отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19.



Джерело: Міністерство охорони здоров'я



Дослівно МОЗ: "Більше 7 млн українців отримали 2 дози вакцини від Covid-19! Загалом проведено більше 16 млн щеплень!".



Деталі: 25 жовтня щеплення зробили 254 920 людей: першу дозу вакцини отримали 185 786 людей, другу дозу – 69 134 людини.



Від початку вакцинальної кампанії зроблено 16 210 280 щеплень, вакциновано 9 151 480 людей.



Першу дозу вакцини отримали 9 151 478 людей, повністю імунізовані – 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).



МОЗ наголошує: 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.