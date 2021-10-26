Понад 2 млрд грн заплатили підприємства добувної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України Суспільство | 26-10-2021, 09:38 0 113





У січні-вересні 2021року збір податкових платежів до Зведеного бюджету по підприємствах добувної промисловості склав майже 2 247 млн гривень. Порівнюючи з січнем-вереснем 2020 року збір платежів збільшився майже на 979 млн грн або на 77,2 відсотка. Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 8,6 відсотка.



Найбільшими платниками податків у цій галузі є Філія промислове управління «Львівгазвидобування» АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" (дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами).



