Двох торгівців наркотиків взято під варту Суспільство | 26-10-2021, 11:57 0 80

Суд задовольнив клопотання прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двох осіб, яких підозрюють у незаконному збуті психотропної речовини (ч. 1 ст. 307 КК України).



За даними слідства, упродовж червня-липня 2021 року 34 річний мешканець Борислава разом зі своєю 25 річною співмешканкою незаконно збували місцевому мешканцю психотропну речовину – амфетамін, за що отримували грошові кошти. За даним фактом особам було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, та обрано судом запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, однак в подальшому вони ухилилися від слідства та були оголошені у розшук.



Після встановлення місцезнаходження підозрюваних суд замінив їм запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



