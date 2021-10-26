Майже на 493 млн грн більше заплатили платники Львівщини єдиного податку до місцевих бюджетів ніж у минулому році Суспільство | 26-10-2021, 11:58 0 104



Надходження єдиного податку у січні-вересні 2021 року склали майже 2 265,7 млн грн, порівнюючи з січнем-вереснем 2020 року вони зросли на 27,8 відс або майже на 493 млн гривень.



У вересні поточного року надходження єдиного податку склали 107,0 млн грн, що більше на 24,0 млн грн або на 28,9 відс ніж у вересні 2020 року.