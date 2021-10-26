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Майже на 493 млн грн більше заплатили платники Львівщини єдиного податку до місцевих бюджетів ніж у минулому році
|Суспільство | 26-10-2021, 11:58
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Надходження єдиного податку у січні-вересні 2021 року склали майже 2 265,7 млн грн, порівнюючи з січнем-вереснем 2020 року вони зросли на 27,8 відс або майже на 493 млн гривень.
У вересні поточного року надходження єдиного податку склали 107,0 млн грн, що більше на 24,0 млн грн або на 28,9 відс ніж у вересні 2020 року.
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