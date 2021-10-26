Дізнатись про податковий борг контрагента можна на вебпорталі ДПС❗ Суспільство | 26-10-2021, 14:25 0 74

Фізична особа – підприємець чи юридична особа може дізнатися про наявність не лише свого податкового боргу, а й податкового боргу будь якого СГ з