   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 26/10/2021 Із фасадів історичних будинків Львова демонтували 19 незаконно встановлених кондиціонерів...>> Проблеми безгосподарності не можна вирішувати коштом місцевого самоврядування, – Володимир Квурт...>> Пішов із життя художник-аквареліст Мирослав Откович...>> Стартує Всеукраїнський конкурс досліджень та проектів, пов’язаних із діяльністю Євгена Коновальця...>> На вул. Панча тривають роботи із облаштування громадського простору та озера...>> Відзавтра у Львові запрацює ще два пункти вакцинації...>> «Динаміка поширення коронавірусу сьогодні є дуже високою, тому це вимагає прийняття складних рішень», – Андрій Москаленко...>> Дізнатись про податковий борг контрагента можна на вебпорталі ДПС❗...>> Створюємо ліси разом: на Львівщині активно тривають заходи акції...>> За минулу добу у львівських лікарнях померло 11 осіб із Covid-19...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
В ТЦ в США сталася стрілянина, двоє загиблих...
26-10-2021, 09:20  >>> 
"ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за вибух в барі в Уганді...
25-10-2021, 09:56  >>> 
У смерті 50-річного учасника АТО підозрюють його односельчанина...
20-10-2021, 14:54  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Україна б'є власний максимум летальних випадків від Covid: за добу 734 смерті...
26-10-2021, 09:34  >>> 
Ляшко: Україна почала купувати кисень в Польщі...
26-10-2021, 09:22  >>> 
Єгипет вперше за роки скасовує надзвичайний стан...
26-10-2021, 09:18  >>> 

Проблеми безгосподарності не можна вирішувати коштом місцевого самоврядування, – Володимир Квурт

Суспільство | 26-10-2021, 16:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    


Під час засідання комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку сьогодні, 26 жовтня, голова комісії Володимир Квурт за підтримки депутатів облради запропонував не розподіляти додаткові 49 млн грн з обласного бюджету на енергоносії до моменту укладання комунальними підрозділами облради угод з Нафтогазом за фіксованою ціною.

«Переконаний, проблеми безгосподарності не можна вирішувати коштом місцевого самоврядування!

Тому також запропонував поставити перед Кабміном питання компенсації облрадам додаткових видатків за газ, як це передбачено Меморандумом для комунальних підприємств міст України.

Наголошую, ситуація з відтермінуванням розподілу коштів за енергоносії не призведе до зупинки подачі тепла комунальним підприємствам, а Львівська облрада виконає в повному обсязі свої зобов’язання перед мешканцями регіону щодо вчасного розрахунку за спожите тепло за фіксованими цінами.

Виступаючи на засіданні бюджетної комісії, я наголосив, що Кабмін підписав Меморандум із місцевим самоврядуванням щодо вирішення газового питання, де було передбачено компенсацію 4% ПДФО в наступному році. І хоч ці цифри згідно з розрахунками не перекривають видатків на газ, але це правильний крок.

Що стосується обласних рад, то пропозицій компенсації їхніх додаткових витрат за газ від Кабміну не надходило і відповідно нам пропонується закрити ці видатки власним ресурсом. Питання допомоги обласним бюджетам стоятиме надзвичайно гостро.

У такій ситуації не варто одноосібно брати на себе непередбачені видатки. До того ж, Меморандум не працює також в частині фіксованої ціни на газ, Нафтогаз не виконує покладених на нього зобов’язань. Станом на сьогодні жодне наше комунальне підприємство не уклало договір з Нафтогазом за фіксованою ціною. На торгових майданчиках натомість газ пропонують виключно по ринковій ціні. Тому об'єктивно облрада не може сьогодні прорахувати додаткові видатки і закрити це питання.

Переконаний, держава повинна навчитися будувати партнерські відносини з громадами. Ми маємо будувати ці відносини відкрито і відповідально, займати спільно позицію у відстоюванні інтересів нашого регіону перед центральними органами влади, не маніпулювати на відвертому популізмі. У минуле має піти практика перекладання прорахунків уряду на місцеві бюджети.

Запропонований депутатами Львівської облради підхід вважаю виваженим. Він дає нам час на діалог без загрози зриву опалювального сезону. Якщо ж облрадам буде запропоновано механізми компенсації, то це дозволить нам кошти, які зараз будуть витрачені додатково на оплату газу, повернути та використати на розвиток нашої області», - прокоментував Володимир Квурт.
   Новини по темі: Суспільство
Проблеми безгосподарності не можна вирішувати коштом місцевого самоврядування, – Володимир Квурт...
26-10-2021, 16:45  >>> 
Дізнатись про податковий борг контрагента можна на вебпорталі ДПС❗...
26-10-2021, 14:25  >>> 
Майже на 493 млн грн більше заплатили платники Львівщини єдиного податку до місцевих бюджетів ніж у минулому році...
26-10-2021, 11:58  >>> 
Двох торгівців наркотиків взято під варту...
26-10-2021, 11:57  >>> 
Понад 2 млрд грн заплатили підприємства добувної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України...
26-10-2021, 09:38  >>> 
7 мільйонів українців повністю щепилися проти Covid...
26-10-2021, 09:36  >>> 
На Донбасі підірвався військовий...
26-10-2021, 09:29  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: ЗМІ про витік інформації з РНБО, "червоні" зони...
26-10-2021, 09:31  >>> 
Головні новини неділі і ночі: AstraZeneca від Німеччини, коронавірус в Україні...
25-10-2021, 10:15  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів...
19-10-2021, 08:47  >>> 
   ПолітикаПолітика
Конкурс проєктів місцевих ініціатив: Ірина Гримак проінспектувала ремонтні робити у мистецькій школі та дитячому садку Городоцької громади...
25-10-2021, 10:28  >>> 
Ізраїль анонсував будівництво 1300 нових будинків на окупованому Західному березі...
25-10-2021, 09:53  >>> 
На Ямайці арештували підозрюваного у вбивстві президента Гаїті...
22-10-2021, 06:59  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Китай зменшить використання викопного палива до 20% до 2060 року...
25-10-2021, 10:08  >>> 
Greenpeace: Багаті на нафту та вугілля країни лобіюють зміни до доповіді ООН про клімат...
22-10-2021, 07:00  >>> 
Штати оштрафували Facebook на $14 млн за дискримінацію...
20-10-2021, 07:42  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Проблеми безгосподарності не можна вирішувати коштом місцевого самоврядування, – Володимир Квурт...
26-10-2021, 16:45  >>> 
Дізнатись про податковий борг контрагента можна на вебпорталі ДПС❗...
26-10-2021, 14:25  >>> 
Майже на 493 млн грн більше заплатили платники Львівщини єдиного податку до місцевих бюджетів ніж у минулому році...
26-10-2021, 11:58  >>> 
   ВладаВлада
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
   КультураКультура
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 
Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі...
15-10-2021, 11:42  >>> 
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:46 Із фасадів історичних будинків Львова демонтували 19 незаконно встановлених кондиціонерів
16:45 Проблеми безгосподарності не можна вирішувати коштом місцевого самоврядування, – Володимир Квурт
16:36 Пішов із життя художник-аквареліст Мирослав Откович
16:30 Стартує Всеукраїнський конкурс досліджень та проектів, пов’язаних із діяльністю Євгена Коновальця
16:17 На вул. Панча тривають роботи із облаштування громадського простору та озера
16:12 Відзавтра у Львові запрацює ще два пункти вакцинації
16:10 «Динаміка поширення коронавірусу сьогодні є дуже високою, тому це вимагає прийняття складних рішень», – Андрій Москаленко
14:25 Дізнатись про податковий борг контрагента можна на вебпорталі ДПС❗
12:19 Створюємо ліси разом: на Львівщині активно тривають заходи акції
12:13 За минулу добу у львівських лікарнях померло 11 осіб із Covid-19

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования