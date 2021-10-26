Проблеми безгосподарності не можна вирішувати коштом місцевого самоврядування, – Володимир Квурт Суспільство | 26-10-2021, 16:45 0 63



Під час засідання комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку сьогодні, 26 жовтня, голова комісії Володимир Квурт за підтримки депутатів облради запропонував не розподіляти додаткові 49 млн грн з обласного бюджету на енергоносії до моменту укладання комунальними підрозділами облради угод з Нафтогазом за фіксованою ціною.



«Переконаний, проблеми безгосподарності не можна вирішувати коштом місцевого самоврядування!



Тому також запропонував поставити перед Кабміном питання компенсації облрадам додаткових видатків за газ, як це передбачено Меморандумом для комунальних підприємств міст України.



Наголошую, ситуація з відтермінуванням розподілу коштів за енергоносії не призведе до зупинки подачі тепла комунальним підприємствам, а Львівська облрада виконає в повному обсязі свої зобов’язання перед мешканцями регіону щодо вчасного розрахунку за спожите тепло за фіксованими цінами.



Виступаючи на засіданні бюджетної комісії, я наголосив, що Кабмін підписав Меморандум із місцевим самоврядуванням щодо вирішення газового питання, де було передбачено компенсацію 4% ПДФО в наступному році. І хоч ці цифри згідно з розрахунками не перекривають видатків на газ, але це правильний крок.



Що стосується обласних рад, то пропозицій компенсації їхніх додаткових витрат за газ від Кабміну не надходило і відповідно нам пропонується закрити ці видатки власним ресурсом. Питання допомоги обласним бюджетам стоятиме надзвичайно гостро.



У такій ситуації не варто одноосібно брати на себе непередбачені видатки. До того ж, Меморандум не працює також в частині фіксованої ціни на газ, Нафтогаз не виконує покладених на нього зобов’язань. Станом на сьогодні жодне наше комунальне підприємство не уклало договір з Нафтогазом за фіксованою ціною. На торгових майданчиках натомість газ пропонують виключно по ринковій ціні. Тому об'єктивно облрада не може сьогодні прорахувати додаткові видатки і закрити це питання.



Переконаний, держава повинна навчитися будувати партнерські відносини з громадами. Ми маємо будувати ці відносини відкрито і відповідально, займати спільно позицію у відстоюванні інтересів нашого регіону перед центральними органами влади, не маніпулювати на відвертому популізмі. У минуле має піти практика перекладання прорахунків уряду на місцеві бюджети.



Запропонований депутатами Львівської облради підхід вважаю виваженим. Він дає нам час на діалог без загрози зриву опалювального сезону. Якщо ж облрадам буде запропоновано механізми компенсації, то це дозволить нам кошти, які зараз будуть витрачені додатково на оплату газу, повернути та використати на розвиток нашої області», - прокоментував Володимир Квурт.