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Збут наркотиків та психотропів по всій території України – викрито організовану групу осіб

Суспільство | 27-10-2021, 09:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    

Збут наркотиків та психотропів по всій території України – викрито організовану групу осіб


За процесуального керівництва прокурорів Галицької окружної та Львівської обласної прокуратур викрито та повідомлено про підозру трьом членам організованої групи за фактом незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, підозрювані організували та налагодили схему постачання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території України. Для цього вони використовували канал у месенджері Telegram для підшукування клієнтів та, після отримання на банківську карту оплати за «товар», відправляли його через відділення пошти в обране замовником місто.

Під час обшуків виявлено та вилучено близько 3 кг психотропних речовини та 3 кг наркотичних засобів, вартість яких на чорному ринку становить орієнтовно 2 млн грн, пристрої для зважування та пакування, мобільні телефони, понад 50 SIM-карток різних операторів мобільного зв′язку, понад 20 банківських карток різних банківських та фінансових установ.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та призначення ряду експертиз. Встановлюються інші причетні особи.



Викрито організовану групу прокурорами спільно зі слідчими Відділу поліції №1 Головного управління Нацполіції України у Львівській області та оперативними працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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