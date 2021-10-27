|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Збут наркотиків та психотропів по всій території України – викрито організовану групу осіб
|Суспільство | 27-10-2021, 09:33
| 0 106
|
За процесуального керівництва прокурорів Галицької окружної та Львівської обласної прокуратур викрито та повідомлено про підозру трьом членам організованої групи за фактом незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України).
За даними слідства, підозрювані організували та налагодили схему постачання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території України. Для цього вони використовували канал у месенджері Telegram для підшукування клієнтів та, після отримання на банківську карту оплати за «товар», відправляли його через відділення пошти в обране замовником місто.
Під час обшуків виявлено та вилучено близько 3 кг психотропних речовини та 3 кг наркотичних засобів, вартість яких на чорному ринку становить орієнтовно 2 млн грн, пристрої для зважування та пакування, мобільні телефони, понад 50 SIM-карток різних операторів мобільного зв′язку, понад 20 банківських карток різних банківських та фінансових установ.
Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та призначення ряду експертиз. Встановлюються інші причетні особи.
Викрито організовану групу прокурорами спільно зі слідчими Відділу поліції №1 Головного управління Нацполіції України у Львівській області та оперативними працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
|
|