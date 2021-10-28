Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 455 порушень "тиші" за добу Суспільство | 28-10-2021, 08:53 0 109 Станом на 19:30 26 жовтня Місія ОБСЄ зафіксувала 455 порушень режиму припинення вогню.



Джерело: звіт СММ ОБСЄ



Деталі: У Донецької області СММ зафіксувала 435 порушень режиму припинення вогню, зокрема 86 вибухів.



Більшість порушень режиму припинення вогню сталися в межах ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та поблизу неї, а також на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).



У Луганській області Місія зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню, зокрема 3 вибухи.



Більшість порушень режиму припинення вогню сталися поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).



Нагадаємо: Російські окупанти обстріляли населений пункт Трьохізбенка та околиці села Кряківка Луганської області.