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Доба на Донбасі: окупанти 15 разів порушували "тишу" і запускали безпілотники
|Суспільство | 28-10-2021, 09:07
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|Упродовж доби 27 жовтня російсько-окупаційні війська 15 разів порушували режим припинення вогню і запускали безпілотники.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, окупанти здійснили обстріли з артилерії, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Обстріли велися:
поблизу Гранітного;
у напрямку Луганського;
біля Новотошківського;
в бік Новолуганського та Водяного;
у районі Лебединського та Зайцевого;
неподалік Широкиного;
поблизу Кряківки.
Також біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотника скидали вибухові пристрої.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Станом на 7 годину ранку 28 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо: Російські окупанти обстріляли населений пункт Трьохізбенка та околиці села Кряківка Луганської області.
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